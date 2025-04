Anticipa 5 mila euro a un’azienda per rifare il bagno ma i lavori non partono Poi la telefonata | Signora lei è morta La truffa a una 66enne

truffa orchestrata da una ditta torinese specializzata nella ristrutturazione di bagni. Nel settembre del 2023, la Signora aveva commissionato i lavori per il rifacimento del bagno, in particolare per l’installazione di una doccia al posto della vasca, sfruttando il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per le sue necessità familiari, legate alla condizione di salute della madre anziana, aveva scelto di procedere con una ristrutturazione completa dell’intero bagno. Dopo aver firmato il contratto con un rappresentante della ditta e versato l’intera somma di 5mila euro, la donna ha atteso pazientemente l’inizio dei lavori. Leggi su Open.online È una situazione tanto assurda quanto drammatica quella in cui si è trova una donna di 66 anni, residente ad Auronzo di Cadore, ritrovandosi vittima di unaorchestrata da una ditta torinese specializzata nella ristrutturazione di bagni. Nel settembre del 2023, laaveva commissionato iper il rifacimento del, in particolare per l’installazione di una doccia al posto della vasca, sfruttando il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per le sue necessità familiari, legate alla condizione di salute della madre anziana, aveva scelto di procedere con una ristrutturazione completa dell’intero. Dopo aver firmato il contratto con un rappresentante della ditta e versato l’intera somma di 5, la donna ha atteso pazientemente l’inizio dei

Anticipa 5 mila euro a un'azienda per rifare il bagno, ma i lavori non partono. Poi la telefonata: «Signora lei è morta». La truffa a una 66enne. Si rivolge a un'azienda per rifare il bagno, anticipa 5mila euro ma i lavori non partono mai. Fino a una sorpr. Si rivolge a un'azienda per rifare il bagno, anticipa 5mila euro, ma i lavori non partono mai. Fino a una sorp. Si rivolge a un'azienda per rifare il bagno, anticipa 5mila euro, ma i lavori non partono mai. Fino a una sorp. Le principali novità in materia di previdenza (e assistenza) della Legge di Bilancio per il 2025. Pensione, come andarci nel 2025? Cosa cambia per l'uscita anticipata e quali sono i requisiti e i limiti?. Ne parlano su altre fonti

Auronzo, anticipa 5mila euro per ristrutturare il bagno poi la telefonata: «Signora lei è morta» - AURONZO DI CADORE - «Ma signora, lei è morta!». Questa la risposta che una donna di 66 anni residente ad Auronzo di Cadore si è sentita dare al telefono dalla ... (ilmattino.it)

C’è un tesoro di 5 mila euro dentro casa tua, svuota subito i cassetti: nessuno lo sapeva - In qualche cassetto di casa nostra potrebbe attenderci un vero e proprio tesoro da 5 mila euro. Ecco cosa dobbiamo cercare. Care vecchie lire! Ammettiamolo: non sono pochi quelli che guardano con ... (diregiovani.it)

Bonus mobili, il tetto dei 5 mila euro vale per una sola casa? La risposta su «Chiedi all’esperto» - La domanda del lettore fa riferimento al bonus confermatodal governo anche per quest’anno e alle nuove agevolazioni fiscali per incentivare l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza ... (corriere.it)