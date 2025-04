Lanazione.it - Anniversario della Liberazione a Montignoso, il programma

(Massa Carrara), 7 aprile 2025 – Una due giorni di iniziative, a(Massa-Carrara), per ricordare l'80/odello sfondamentolinea Gotica da parte delle truppe Usa con l'ausilio dei partigiani italiani in quella località. L'8 aprile ci sarà la commemorazione con la deposizione di corone di alloro. Alle 11.30 in vialeLibertà ci sarà la commemorazione ufficiale con l'orazione a cura del presidenteFondazione Circolo Rosselli Valdo Spini. I saluti istituzionali saranno affidati – tra gli altri - alla console Usa di Firenze Daniela Ballard, al presidenteRegione Toscana Eugenio Giani e al sindaco di, presidenteprovincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti. La mattina del 9 aprile, all'internoPalestrascuola media G.