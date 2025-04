Annalisa Di Maria | riscoperto un capolavoro di Sandro Botticelli

Sandro Botticelli della Pala d’altare custodita nel Museo d’arte sacra di San Leo (comune in provincia di Rimini), rappresenta una svolta straordinaria. Fino ad oggi, il dipinto era citato solo nella letteratura del luogo, dunque sconosciuto ai più. Annalisa Di Maria, esperta d’arte, insieme al collega Andrea da Montefeltro, ha condotto un’analisi meticolosa e pionieristica, confermando che si tratta di un capolavoro del maestro fiorentino.La studiosa ha evidenziato come alcuni elementi iconografici, e la comparazione dei volti con altre opere dell’artista, abbiano portato a una compatibilità sorprendente, nonostante i rifacimenti che il dipinto ha subito nel corso degli anni. La Pala sarà ancora oggetto di studio da parte dei laboratori e degli esperti; l’intero lavoro sarà presentato in futuro nel corso di una conferenza ufficiale, insieme alla pubblicazione, che sarà realizzata con gli studi che proseguono da più di 5 anni. Leggi su .com Life&People.it Per la storia dell’arte, la recente attribuzione adella Pala d’altare custodita nel Museo d’arte sacra di San Leo (comune in provincia di Rimini), rappresenta una svolta straordinaria. Fino ad oggi, il dipinto era citato solo nella letteratura del luogo, dunque sconosciuto ai più.Di, esperta d’arte, insieme al collega Andrea da Montefeltro, ha condotto un’analisi meticolosa e pionieristica, confermando che si tratta di undel maestro fiorentino.La studiosa ha evidenziato come alcuni elementi iconografici, e la comparazione dei volti con altre opere dell’artista, abbiano portato a una compatibilità sorprendente, nonostante i rifacimenti che il dipinto ha subito nel corso degli anni. La Pala sarà ancora oggetto di studio da parte dei laboratori e degli esperti; l’intero lavoro sarà presentato in futuro nel corso di una conferenza ufficiale, insieme alla pubblicazione, che sarà realizzata con gli studi che proseguono da più di 5 anni.

Intervista ad Annalisa Di Maria: la Pala di San Leo è di Botticelli. Scoperto un capolavoro di Raffaello, Sgarbi dubbioso. È stato appena scoperto un nuovo capolavoro attribuito a Raffaello: il dipinto della Maddalena. La Maddalena, il nuovo capolavoro di Raffaello. Un nuovo Raffaello? O un nuovo imbroglio nel mondo dell’arte?. Scoperta una nuova possibile opera di Raffaello Sanzio. Ne parlano su altre fonti

A Palazzo Fava a Bologna e su Sky Arte - Sky Arte ha già mandato in onda nell'aprile aprile 2020 il documentario La Riscoperta di un capolavoro – Il Polittico Griffoni prodotto in esclusiva per il canale Tv. (arte.it)

Un capolavoro riscoperto di Tiziano in mostra a Tefaf - (Adnkronos) – Un capolavoro riscoperto di Tiziano, la “Madonna con Bambino e Santa Maria Maddalena”, realizzato tra il 1555 e il 1560, viene presentata in pubblico per la prima volta dopo ... (informazione.it)