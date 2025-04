Anguissa strappa Ndoye la riprende | Bologna e Napoli non sfruttano l’occasione

Bologna e Napoli, una partita frizzante e godibile che non ha visto nei vinti ne vincitori. L’1-1 finale certifica due squadre in salute e ben organizzare, ma che non sfruttano l’occasione di risultati particolarmente utili giunti nel weekend.Subito molto agonismo, con un Napoli che vuole cercare di portare la gara dalla propria parte già nelle prime battute di gioco. Ci riesce al 18?, quando uno dei tanti lanci lunghi dalla difesa di Lukaku, per saltare l’alto pressing del Bologna, vede fare a sportellate il belga prima dell’arrivo di Anguissa, che va via di potenza a Holm e Miranda, salta Skorupski e deposita nella porta sguarnita. Sololaroma.it - Anguissa strappa, Ndoye la riprende: Bologna e Napoli non sfruttano l’occasione Leggi su Sololaroma.it Record poteva essere e record è stato. 7 partite su 10 sono finite in pareggio, e nessun altra giornata della Serie A corrente ne aveva visti così tanto fin ora, in un turno che, da cruciale per i tanti scontri diretti nelle varie zone di classifica, si è invece rivelato estremamente interlocutorio. L’ultimo dei segni X arriva dal Dall’Ara nel monday night tra, una partita frizzante e godibile che non ha visto nei vinti ne vincitori. L’1-1 finale certifica due squadre in salute e ben organizzare, ma che nondi risultati particolarmente utili giunti nel weekend.Subito molto agonismo, con unche vuole cercare di portare la gara dalla propria parte già nelle prime battute di gioco. Ci riesce al 18?, quando uno dei tanti lanci lunghi dalla difesa di Lukaku, per saltare l’alto pressing del, vede fare a sportellate il belga prima dell’arrivo di, che va via di potenza a Holm e Miranda, salta Skorupski e deposita nella porta sguarnita.

