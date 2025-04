Puntomagazine.it - Andretta (AV) – I Carabinieri sequestrano un opificio per violazioni ambientali

Sequestro di unin Irpinia: due titolari denunciati pere gestione illecita dei rifiutiNell’ambito delle verifiche in materia ambientale e gestione dei rifiuti, idella Stazione di, con il supporto dei colleghi del NucleoForestali di Sant’Angelo dei Lombardi e del personale dell’A.R.P.A.C., hanno effettuato un controllo ad una locale attività commerciale.A seguito dell’ispezione, i due titolari dell’sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuti responsabili didelle normative. In particolare, l’attività operava in assenza dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali di processo e gestiva illecitamente rifiuti pericolosi e non, smaltendoli in modo non conforme alla legge.