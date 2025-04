Movieplayer.it - Andrea Rizzoli sulla malattia Eleonora Giorgi: "Perché a mamma non abbiamo detto delle metastasi"

Il primogenito diè stato ospite di Mara Venier e ha raccontato la, la suae la grande eredità di affetto che ha lasciato a tutta la famiglia.è venuta a mancare lo scorso 3 marzo. Ieri, un mese dopo la sua scomparsa, il figlioè stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Primogenito dell'attrice,ha presentato il libro Non ci sono buone notizie, nato raccogliendo sensazioni e pensieri durante ladella madre. Un libro che era iniziato in maniera privata, come una serie di appunti, e poi inviato dalla stessaa un editore. Così adesso, questo libro è divenuto una sorte di testamento di, della sua persona e dell'amore per la sua famiglia.a .