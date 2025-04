Andrea Di Marco show il comico e musicista ligure al teatro Agricantus

teatro Agricantus di Palermo mercoledì 16 aprile alle ore 21 è atteso Andrea Di Marco, comico e musicista noto al grande pubblico per aver preso parte alle più. Palermotoday.it - Andrea Di Marco show, il comico e musicista ligure al teatro Agricantus Leggi su Palermotoday.it Un viaggio travolgente tra risate, musica e nostalgia, dove il passato incontra il presente a suon di parodie, monologhi e canzoni. Aldi Palermo mercoledì 16 aprile alle ore 21 è attesoDinoto al grande pubblico per aver preso parte alle più.

Andrea Di Marco show, il comico e musicista ligure al teatro Agricantus il 16 aprile. L'esperto musicale Andrea Di Marco - Zelig Video. Andrea Di Marco debutta al Teatro di Cicagna con il nuovo spettacolo "Vita Nuova". Andrea Di Marco porta in scena Vita Nuova al Teatro di Cicagna. Bergeggi-Andrea Di Marco Show. Capodanno con Andrea Di Marco e la sua 'Vita Nuova' al Teatro di Cicagna.

