Andrea Costa supera Faenza e avanza verso la salvezza nel campionato di basket

Andrea Costa 79 Faenza 66 UP Andrea Costa: Fazzi 1, Pavani, Benintendi ne, Toniato 13, Filippini 8, Klanjscek 14, Chiappelli 12, Martini 2, Sanguinetti 17, Zedda 12. All. Vecchi.BLACKS Faenza: Poletti 12, Calbini 4, Vico 8, Poggi 10, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli, Ammannato 5, Cavallero 10, Fragonara 17. All. Ghirelli.Arbitri: Di Luzio e Spinello.Note: parziali 22-11; 41-33; 55-51. Tiri da due: 16/33; 11/36. Tiri da tre: 12/26; 7/26. Tiri liberi: 11/13; 13/16. Rimbalzi: 49; 37. L’Andrea Costa spezza il tabù Faenza e compie un passo quasi decisivo verso la salvezza. Domenica pressoché perfetta per l’Andrea Costa che supera i Raggisolaris dopo una partita ben condotta dai biancorossi che subiscono solo nell’ultimo quarto il sorpasso ospite, risolvendo la contesa grazie alle giocate di Zedda. Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa supera Faenza e avanza verso la salvezza nel campionato di basket Leggi su Ilrestodelcarlino.it 7966 UP: Fazzi 1, Pavani, Benintendi ne, Toniato 13, Filippini 8, Klanjscek 14, Chiappelli 12, Martini 2, Sanguinetti 17, Zedda 12. All. Vecchi.BLACKS: Poletti 12, Calbini 4, Vico 8, Poggi 10, Sirri ne, Bendandi ne, Magagnoli, Ammannato 5, Cavallero 10, Fragonara 17. All. Ghirelli.Arbitri: Di Luzio e Spinello.Note: parziali 22-11; 41-33; 55-51. Tiri da due: 16/33; 11/36. Tiri da tre: 12/26; 7/26. Tiri liberi: 11/13; 13/16. Rimbalzi: 49; 37. L’spezza il tabùe compie un passo quasi decisivola. Domenica pressoché perfetta per l’chei Raggisolaris dopo una partita ben condotta dai biancorossi che subiscono solo nell’ultimo quarto il sorpasso ospite, risolvendo la contesa grazie alle giocate di Zedda.

