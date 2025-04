Ancora disagi sull’Av Bologna-Milano | ritardi fino a 3 ore

disagi sull'Alta Velocità dopo i rallentamenti di domenica. La circolazione è infatti sospesa fra Livraga (Lodi) e Piacenza, al confine tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna, per accertamenti tecnici sulla linea. I treni Alta Velocità sono costretti a percorrere la linea convenzionale, subendo inevitabili ritardi. Tra i treni più colpiti, l'AV 9613 Frecciarossa per Napoli centrale, che viaggia con un ritardo di 180 minuti, e l'Italo AV 9919 per Napoli, con 110 minuti di ritardo. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della rete. Già ieri, domenica 5 aprile, si erano verificati disservizi su diverse linee. Sulla Milano-Bologna, la circolazione era stata sospesa tra Fidenza e Piacenza dalle 9:10 per un inconveniente tecnico a un treno fermo in linea.

