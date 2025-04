Ancona supera Roma City | vittoria cruciale nel rush finale di campionato

Roma City 1 Ancona 2 Roma City (4-2-3-1): Salvati; Delmastro, Spina (45' Alari), Trasciani, Calisto (26' st Hernández); Marchi (16' st Costa), Gelonese; Icardi, Bonello (40' st Ofoma), Limongelli; Meola (13' st Giorgini). A disp. Merlini, Battistoni, Omohonria, Bamba. All. Boccolini. Ancona (4-3-3): Laukzemis 6,5; Bugari 6, Rovinelli 7, CodRomaz 7, Magnanini 6; Useini 6, Gulinatti 6, Alluci 6 (21' Sare 6); Pecci 6 (21' st Bellucci N. 6), Martiniello 7 (27' st Battistini 6), Varriale 6,5. A disp. Bellucci F., Bellucci N., Belcastro, Boccardi, Sare, Giordani, Battistini, Gianelli, Azurunwa. All. Gadda 7. Arbitro: Palma di Napoli. Reti: 22' Martiniello, 33' Meola, 38' st Rovinelli. Note - Ammoniti: Pecci, Marchi, Magnanini, Calisto, Costa, Limongelli, Gulinatti; spettatori: 200 circa compresi 90 anconetani; recuperi: 1' + 5'.

Ancona supera Roma City: vittoria cruciale nel rush finale di campionato. Calcio: l'Ancona espugna il campo del Roma City per 1-2. SERIE D. L'Ancona ritrova il sorriso contro il Roma City. Martiniello-Rovinelli, l'Ancona rialza la testa: 2-1 al Roma City.

