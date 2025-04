Ancona | Stefano Marconi cerca sponsorizzazione con l' imprenditore Mario Alessandro Russo

Ancona in particolare sul fronte societario. Il patron Stefano Marconi è pronto a incontrare, accompagnato dal rientrante presidente Antonio Recchi e dal vicepresidente Robert Egidi, un imprenditore campano per cercare di stringere un accordo di sponsorizzazione, forse in futuro un ingresso in società. Dovrebbe trattarsi di Mario Alessandro Russo, imprenditore originario di Napoli, classe 1978, attivo nel settore della digitalizzazione. Russo è attualmente presidente dell’Aquila, dopo aver concluso circa un anno fa, non senza uno strascico di polemiche, la sua presidenza a Fano, dove era proprietario della società per il 51%, mentre il 49% apparteneva a una delle sue aziende, la Tab Technology. Stefano Marconi e i suoi dovrebbero incontrare proprio lui: dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi dal Resto del Carlino, circa la trattativa molto ben avviata dall’altro socio biancorosso, Massimiliano Polci, con un imprenditore romano attivo nel settore del cinema e pronto a rilevare l’Ancona a fronte di un’uscita di scena di Marconi, lo stesso Marconi, dunque starebbe cercando di stringere un accordo con l’imprenditore napoletano, dopo i primi approcci dei mesi scorsi, per presentarsi con le idee ancora più chiare e con maggiori prospettive di solidità finanziaria al confronto fissato per domani con il direttore generale Francesco Ancarani e il responsabile dell’area tecnica, Vincenzo Guerini, che nell’occasione saranno affiancati anche da Massimo Gadda. Ilrestodelcarlino.it - Ancona: Stefano Marconi cerca sponsorizzazione con l'imprenditore Mario Alessandro Russo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Grandi manovre in casain particolare sul fronte societario. Il patronè pronto a incontrare, accompagnato dal rientrante presidente Antonio Recchi e dal vicepresidente Robert Egidi, uncampano perre di stringere un accordo di, forse in futuro un ingresso in società. Dovrebbe trattarsi dioriginario di Napoli, classe 1978, attivo nel settore della digitalizzazione.è attualmente presidente dell’Aquila, dopo aver concluso circa un anno fa, non senza uno strascico di polemiche, la sua presidenza a Fano, dove era proprietario della società per il 51%, mentre il 49% apparteneva a una delle sue aziende, la Tab Technology.e i suoi dovrebbero incontrare proprio lui: dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi dal Resto del Carlino, circa la trattativa molto ben avviata dall’altro socio biancorosso, Massimiliano Polci, con unromano attivo nel settore del cinema e pronto a rilevare l’a fronte di un’uscita di scena di, lo stesso, dunque starebbendo di stringere un accordo con l’napoletano, dopo i primi approcci dei mesi scorsi, per presentarsi con le idee ancora più chiare e con maggiori prospettive di solidità finanziaria al confronto fissato per domani con il direttore generale Francesco Ancarani e il responsabile dell’area tecnica, Vincenzo Guerini, che nell’occasione saranno affiancati anche da Massimo Gadda.

Ancona: Stefano Marconi cerca sponsorizzazione con l'imprenditore Mario Alessandro Russo. Il patron Marconi: «Ho salvato l'Ancona, non mi tirerò indietro. TeamSystem? Non sponsorizzerà. E sul sindaco. Stefano Marconi diventa il socio forte dell'Ancona: chiarimenti e futuro del club. Marconi: «Tifosi, state sereni. L'Ancona con me è al sicuro. Polci? Mi aspetto le sue dimissioni». Bene l’Ancona, ma nel club serve chiarezza. Tra Marconi e Polci non è scoccata la scintilla. I tifosi dell'Ancona: «Siamo con Marconi ma servono anche altre energie per la C». Ne parlano su altre fonti

Ancona: Stefano Marconi cerca sponsorizzazione con l'imprenditore Mario Alessandro Russo - Stefano Marconi di Ancona incontra Mario Russo per una possibile sponsorizzazione e futuro ingresso in società. (msn.com)

Ancona, il produttore ha incontrato il sindaco. Un emissario domenica scorsa al Del Conero - Stefano Marconi se la ride. Il patron appare molto sereno nonostante la situazione societaria in stallo. Intanto, però, il sindaco Daniele Silvetti ha già incontrato il potenziale "socio forte" ... (sport.quotidiano.net)

Silvetti è sicuro: «Finchè ci sarà Marconi l'Ancona non ha nulla da temere» - Momento caldo in casa Ancona, situazioni che non possono non coinvolgere anche il sindaco Daniele Silvetti che è il padre, sia pure putativo, di questa società. E’ stato ... (msn.com)