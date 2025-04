Ancona rubano 140mila di gioielli I Carabinieri arrestano i due ladri in diretta

Un furto da 140mila euro in una gioielleria di viale Colombo nel quartiere Piano di Ancona. Il colpo per trafugare gioielli in oro, pietre preziose e argento è finito con l'arresto in diretta di due uomini dell'est Europa con precedenti. Il fatto è avvenuto alle 4 di mattina del 6 aprile: i Carabinieri della Radiomobile di Ancona, durante un controllo della zona, hanno notato la serranda d'ingresso del negozio forzata e la porta blindata sfondata, una volta entrati hanno trovato due uomini con il volto coperto dal passamontagna. I due stavano rompendo le vetrine per prelevare altri gioielli esposti. Immediatamente bloccati e immobilizzati i due sono stati trovati in possesso di diversi arnesi da scasso e di due borsoni con all'interno i preziosi rubati e pronti per essere portati all'esterno.

