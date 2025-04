Ilfattoquotidiano.it - Anch’io ero in piazza il 5 aprile e dico: viva gli sfascisti e i pacifinti! Sono fiero di essere un ‘folle’

di Riccardo BellardiniA Roma il 5ha sfilato il popolo di chi urla il suo forte no al riarmo. Il popolo che non si arrende a tre anni di dominazione ipocrita. Io c’ero, e non lo dimenticherò.Se un giorno le bombe torneranno, quelle di cui mia nonna m’ha sempre parlato col terrore negli occhi, saròdi nonstato tra i pragmatici, tra i ragionevoli, tra quelli cheno che la pace non è gratis. Saròdi non aver fatto parte di quel coro di voci che si eccita al solo pensiero della possibilità di una guerra, che comincia a lanciarsi in discorsi di forza, di superiorità, di sfida, senz’alcun cruccio nell’animo, con convinzione sfacciata.La guerra è morte.La guerra è morte.La guerra è morte.Ripetetevelo in quella vostra testa all’infinito. Sciagurati. Folli.Lo sapete che la guerra è morte, e che può davvero arrivare? Lo sapete che al fronte si muore? Che i potenti guardano in poltrona e giovani vite svaniscono?Riguardatevi il video del professor Alessandro Barbero, trasmesso ina Roma.