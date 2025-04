Anche Nintendo Switch 2 utilizzerà i Codici Amico ma Nintendo precisa che non saranno obbligatori

Nintendo ha confermato ufficialmente che Anche Anche su Nintendo Switch 2 resterà attivo il controverso sistema dei Codici Amico, un identificatore numerico a 12 cifre necessario per aggiungere altri utenti. Tuttavia, stavolta non sarà l'unico metodo disponibile. A rivelarlo è stato Bill Trinen, vicepresidente dell'esperienza utente e prodotto di Nintendo of America, in una recente intervista concessa a Polygon.Polygon segnala che il sistema rimarrà invariato per garantire una transizione fluida da Switch 1 a Switch 2, permettendo agli utenti di trasferire facilmente la propria lista amici. Ma per rispondere alle critiche sulla macchinosità dei Codici Amico, Nintendo ha deciso di affiancare un nuovo sistema basato su Codici QR: sarà infatti possibile aggiungere contatti scansionando un codice QR tramite l'app mobile di Nintendo, soluzione molto più immediata e accessibile.

