Lanazione.it - Anche l’Antiquaria "paga dazio". L’ombra sugli acquisti americani. Presenze oltre quota trentamila

Leggi su Lanazione.it

Alla sferzata di vento c’è un attimo di panico in piazza Grande. Le tende dei locali tremano come ad un terremoto, gli ombrelloni si piegano come canne, dai banchi vengono giù oggetti di ogni tipo, compresi alcuni fragili. Era un "soffio" atteso dal sabato mattina, annunciato dai metereologi: e infatti dalle 14 c’era già chi legava le tende e moltiplicava le precauzioni. Il prezzo dare per una Fiera inondata di sole, i nuvoloni della domenica non reggono al vento e la festa va fino in fondo. E i numeri tornano. Perché gonfiano le vele delprima del vento, tornano perché in coda alla due giorni superano la vetta delle, il sigillo delle edizioni migliori. Un risultato al quale gonfia il petto l’assessore Simone Chierici e che vede volare dai banchiil primo annuncio sulla festa di giugno: una Fiera di tre giorni per il compleanno numero 57 della manifestazione.