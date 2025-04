Anche il governatore esulta per il Livorno in serie C | Primo gradino verso la risalita Il video della festa amaranto

Livorno – Il Livorno torna in serie C, dove già ci sono Arezzo, Lucchese, Pontedera e Pianese ed Anche il governatore Eugenio Giani è fra coloro che esultano per il risultato. “Saluto con soddisfazione – ha detto il presidente della Regione – il ritorno del Livorno in serie C. La sua ripartenza dall’Eccellenza fu dovuta a questioni societarie. Quattro anni fa iniziò la ricostituzione del club ed oggi applaudiamo il ritorno della squadra che rappresenta la città di Livorno nel calcio professionistico. È la prima squadra toscana, tra quelle che partecipano a campionati nazionali, a festeggiare il salto di categoria. L’augurio è che questo sia solo il Primo gradino verso il rientro in categorie più consone al prestigio e alla storia del Livorno”. Il Livorno, ieri, ha pareggiato 1 a 1 a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, sul campo del Terranuova Traiana rafforzando la prima posizione e portandosi a 14 punti di vantaggio sulla Fulgens Foligno, seconda in classifica, quando mancano quattro gare da giocare. Leggi su Corrieretoscano.it – Iltorna inC, dove già ci sono Arezzo, Lucchese, Pontedera e Pianese edilEugenio Giani è fra coloro cheno per il risultato. “Saluto con soddisfazione – ha detto il presidenteRegione – il ritorno delinC. La sua ripartenza dall’Eccellenza fu dovuta a questioni societarie. Quattro anni fa iniziò la ricostituzione del club ed oggi applaudiamo il ritornosquadra che rappresenta la città dinel calcio professionistico. È la prima squadra toscana, tra quelle che partecipano a campionati nazionali, a festeggiare il salto di categoria. L’augurio è che questo sia solo ilil rientro in categorie più consone al prestigio e alla storia del”. Il, ieri, ha pareggiato 1 a 1 a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, sul campo del Terranuova Traiana rafforzando la prima posizione e portandosi a 14 punti di vantaggio sulla Fulgens Foligno, seconda in classifica, quando mancano quattro gare da giocare.

