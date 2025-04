Anche dieci britannici accusati di crimini di guerra a Gaza | Cecchini uccidevano civili

Anche dieci cittadini britannici sono accusati di aver commesso crimini di guerra nella Striscia di Gaza, mentre prestavano servizio per l'esercito israeliano. Contro di loro è stata presentata una denuncia a Londra da uno dei principali avvocati per i diritti umani del Regno Unito.

Anche dieci britannici accusati di crimini di guerra a Gaza: "Cecchini uccidevano civili". Media: raid notturni Idf su Gaza, 17 vittime. Colpita tenda di giornalisti a Khan Younis, 2 morti. Netanyahu oggi a Washington. Israele: “Evacuazione nel centro di Gaza, attaccheremo con forza”. Raid Israele a Gaza, diretta guerra in Medio Oriente: Idf colpisce tenda giornalisti, 2 morti. Netanyahu oggi da Trump a Washington. Nove membri del SAS britannico sotto accusa per Crimini di Guerra. Dublino contro Londra dopo il colpo di spugna sulle violenze in Nord Irlanda. Ne parlano su altre fonti

