Anche Al Bano ha paura dei dazi | Confido nel governo Meloni

Meloni che andrà da Trump», questo il commento di Al Bano, come specifica con AdnKronos, «da produttore di vino e olio». Come è noto il cantante dedica gran parte del suo tempo ormai all’attività della sua tenuta di Cellino San Marco da dove esporta, Anche se in minima parte, Anche con gli Stati Uniti. «L’unica via possibile è il dialogo, perché con la violenza ottieni solo la violenza – aggiunge il cantante pugliese – Alla fine c’è sempre una soluzione a tutto. Io mi auguro che sia solo una situazione temporanea e soprattutto aggiustabile». «L’America ha dato e ha avuto – prosegue – stessa cosa l’Italia. Ora cerchiamo di non esasperare i rapporti con gli Usa con conseguenze di carattere finanziario, soprattutto in un momento così critico per l’economia italiana. Leggi su Open.online «Bisogna operare con diplomazia. Bene sta facendo il nostro presidente il Consiglio Giorgiache andrà da Trump», questo il commento di Al, come specifica con AdnKronos, «da produttore di vino e olio». Come è noto il cantante dedica gran parte del suo tempo ormai all’attività della sua tenuta di Cellino San Marco da dove esporta,se in minima parte,con gli Stati Uniti. «L’unica via possibile è il dialogo, perché con la violenza ottieni solo la violenza – aggiunge il cantante pugliese – Alla fine c’è sempre una soluzione a tutto. Io mi auguro che sia solo una situazione temporanea e soprattutto aggiustabile». «L’America ha dato e ha avuto – prosegue – stessa cosa l’Italia. Ora cerchiamo di non esasperare i rapporti con gli Usa con conseguenze di carattere finanziario, soprattutto in un momento così critico per l’economia italiana.

Anche Al Bano ha paura dei dazi: «Confido nel governo Meloni». L'isola che non c'è, Al Bano a Gerusalemme: 'Lasciate a casa la paura'. Don Backy attacca Adriano Celentano: “Vive in pigiama da anni per paura di ammalarsi, e Claudia Mori…”. Teo Teocoli? “Scroccone”. Mogol? “L’idea della Nazionale cantanti era mia”. Gianni Morandi? “Deludente”. E su Sanremo, Al Bano e Elodie come Min. Romina Carrisi, il fisico dopo il parto: «Tutti mi dicono che sono luminosa ma io mi vedo enorme. Ecco le mie. Paura per Al Bano ricoverato prima a Bari e poi a Lecce. Romina Power stufa della «soap opera» con Al Bano e gli altri gossip del weekend. Ne parlano su altre fonti

L'isola che non c'è, Al Bano a Gerusalemme: 'Lasciate a casa la paura' - Iniziativa di Pace de "L'Isola che non c'è" - Kalanit Goren, direttrice Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano. "Un incontro emozionante con un amico innamorato della Terra Santa". Non è la ... (msn.com)

Al Bano: «Ylenia? Il destino mi ha fregato, ho dovuto affrontare delle cose impensate. Non sono ancora pronto a parlare di lei» - Ospite di Mara Venier a "Domenica In", il cantante ha ripercorso la sua vita, costellata da grandi successi ma anche da indicibili dolori, come la misteriosa scomparsa della figlia ... (msn.com)

Mattino Cinque, Jasmine Carrisi prima di The Couple: “Ho una grande paura” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)