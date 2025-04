Ancelotti di nuovo in Serie A | la verità in diretta

Ancelotti, arriva l'annuncio sul possibile ritorno nel nostro campionatoIl finale di stagione è il momento, da sempre, in cui i grandi protagonisti del mondo calcistico si trovano più a loro agio. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E quasi sempre, in questa fase dell'annata, in prima fila c'è Carlo Ancelotti, uno che ci ha abituato a competere sempre per i massimi traguardi.Ancelotti di nuovo in Serie A: la verità in diretta – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)Il tecnico emiliano proverà di nuovo l'assalto alla Champions con il Real Madrid, impegnato nei quarti di finale contro l'Arsenal. Nel frattempo, ha raggiunto la finale di Coppa del Re in Spagna, che si contenderà con il Barcellona. Il weekend in campionato, però, gli ha riservato l'amarezza della sorprendente sconfitta in casa contro il Valencia.

