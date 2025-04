Analisti in allarme sulla guerra commerciale

Mentre le Borse, dai mercati asiatici a quelli europei passando per Wall Street, vanno a picco, aumentano i report sugli impatti che la guerra dei dazi è in grado di provocare.Goldman Sachs alza nuovamente le sue stime di una recessione negli Usa, già portate al 35% la scorsa settimana, per effetto dei dazi. Gli economisti della banca d'affari hanno alzato al 45% le ipotesi di una recessione Usa, abbassando dall'1% allo 0,5% le stime di crescita anno su anno del Pil nel quarto trimestre del 2025.La banca d'affari americana ha ipotizzato un impatto di "almeno lo 0,7%" in meno sul Pil di Pechino per il 2025.Italia tra i paesi più colpiti dai dazi UsaI paesi europei più colpiti dall'aumento dei dazi doganali statunitensi saranno Irlanda, Slovacchia, Germania, Ungheria, Italia e Austria. E' quanto afferma l'agenzia di rating Moody's che spiega come questa valutazione si basi sulla proporzione che le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano nell'economia di ciascun Paese.

