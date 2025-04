Anagni ex Polveriera | tra speculazioni nascoste e silenzi istituzionali

Frosinonetoday.it - Anagni, ex Polveriera: "tra speculazioni nascoste e silenzi istituzionali" Leggi su Frosinonetoday.it "Tengono la cittadinanza all’oscuro. Sempre. È successo con il parere favorevole al biodigestore. È successo con la logistica a Cangiano. È successo con l’esternalizzazione del servizio tributi, con la rigenerazione urbana e con tante altre manovre". Cosi in un nota l'Avv. Luca Santovincenzo.

Anagni. Luca Santovincenzo (LiberAnagni): "la ex Polveriera, tra speculazioni nascoste e silenzi istituzionali: il nostro piano per sanità, ricerca e sviluppo del territorio". Ne parlano su altre fonti

Ex Polveriera, la bonifica degli ordigni bellici rallenta i tempi dei lavori - Sotto l’erba lussureggiante si nasconde un campo minato. Questo è il «tesoro» del passato incastonato nell’ex Polveriera di Mompiano. Infatti l’ex sito militare cela più di una criticità. (brescia.corriere.it)

Ex polveriera Valdurasca, Comune cerca privati interessati a investire in strutture sportive e ricettive - 1 della legge di bilancio varata nel 2020. E come detto la scelta di Palazzo civico è caduta sull'ex polveriera. Una superficie totale di 22 ettari, suddivisa in una parte pianeggiante abbastanza ... (msn.com)

Anagni, torna l’industria militare: il piano nell’area dell'ex Winchester per produrre nitrogelatina - La Knds è presente sul territorio della Ciociaria con due stabilimenti: uno a Colleferro, dedicato alla produzione di munizioni, l'altro ad Anagni, nel sito della ex Winchester. Quest’ultimo ... (ilmessaggero.it)