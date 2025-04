Sport.quotidiano.net - Ambra Cavallini Pontedera: sconfitta a Sassuolo avvicina la retrocessione in B2

Unache lascia poco scampo all’tornata a mani vuote dallo scontro diretto ain casa del Bsc Ssdarl che poteva tenere ancora accese le millesimali speranze di un colpo di coda sul finale di stagione. La sfida si preannunciava ardua, ma non impossibile per le atlete toscane, distanti 9 punti alla vigilia del match contro una rivale anch’essa in corsa per la salvezza terzultima contro il penultimo posto delle toscane. Invece Meini e compagne non vincono neanche un set cedendo per 3-0 con i parziali di 25-12, 25-18, 25-15. Adesso manca solo il verdetto matematico dellain B2 quando restano quattro giornate. "Stiamo facendo giocare un po’ tutte, cerchiamo di scendere in campo con serenità – commenta l’allenatore Alessandro Bigicchi - queste partite servono per capire come ripartire e con chi ripartire per la prossima stagione".