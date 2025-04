Amazon Buy for Me vi permetterà di acquistare anche fuori da Amazon

Amazon Shopping sta testando una nuova funzionalità molto interessante. Si tratta di Buy for Me, una funzionalità che ha come obiettivo quello di permettere ai clienti di trovare qualsiasi prodotto, anche se non presente nello store di Amazon.

