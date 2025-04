Amalfi incidente in un parcheggio | moto si scontra con auto in uscita

Amalfi, dove si è verificato un violento incidente nei pressi del parcheggio Luna Rossa. Una moto si è scontrata con un'auto che stava uscendo dal parcheggio, causando il blocco totale della circolazione lungo la Strada Statale 163, sia in direzione di Atrani che verso il centro di Amalfi.Lo schianto è avvenuto intorno alle 17. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista, sbalzato sull'asfalto a causa dell'impatto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche, e i primi soccorritori hanno prestato le necessarie manovre di emergenza in attesa dell'arrivo dei sanitari.Il personale del 118 di Castiglione di Ravello è giunto rapidamente sul posto e, vista la gravità della situazione, è stato attivato l'elisoccorso. L'elicottero è decollato dalla darsena e ha trasportato il ferito in pochi minuti all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato affidato alle cure del personale medico.

