Ilfattoquotidiano.it - Alzheimer, così la stimolazione magnetica transcranica ha rallentato del 52% la progressione della malattia

Prosegue la ricerca per arginare o controllare l’. Sono disponibili i risultati del primo trial clinico randomizzato sugli effetti di un trattamento prolungato per 52 settimane di(TMS) in pazienti con lain fase lieve-moderata. In questa ricerca – come rende noto l’ateneo Tor Vergata – i pazienti trattati hanno mostrato un rallentamento del 52%con miglioramenti evidenti rispetto al gruppo placebo sulle funzioni cognitive, l’autonomiavita quotidiana e i disturbi comportamentali. Ladiè la forma di demenza più frequente. Circa il 5-6 % delle persone sopra i 65 anni hanno un decadimento cognitivo e su 10 persone che hanno un decadimento mentale circa 6 hanno la patologia. In Italia sono almeno 1 milione le persone affette dallache causa progressiva perdita di memoria e demenza, privando i pazienti di molti anni di vita produttivi.