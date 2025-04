Alzano Lombardo donna trovata morta seminuda nel fiume Serio | si indaga per omicidio volontario

Leggi su Open.online

Sul caso del cadavere di unatrovato nelad, in provincia di Bergamo, la procura ha aperto un’inchiesta per. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa e l’apertura del fascicolo è un passaggio necessario per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso ed escludere o meno eventuali cause esterne. Lanon è ancora stata identificata perché non aveva con sé i documenti, ma i primi accertamenti parlando di una ragazza tra i 30 e i 35 anni. Nella serata di ieri, i carabinieri avevano riferito che sul corpo «non sono stati riscontrati segni riconducibili a una morte violenta». Il ritrovamentoIl corpo era seminudo quando è stato recuperato. Al momento, non sono emerse denunce di scomparsa. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto domenica mattina attorno alle 11.