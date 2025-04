Altro bimbo ucciso dal morbillo negli Usa Retromarcia di Kennedy | Vaccino unica soluzione

Kennedy Jr., è andato nel West Texas per dare il suo sostegno alla famiglia della seconda piccola vittima dell'epidemia di morbillo. La vittima, che non era vaccinata, è deceduta nelle scorse ore in un ospedale locale, dove stava ricevendo cure per il morbillo, segnando il secondo decesso di un minore nello Stato del Texas collegato all'epidemia. «La mia intenzione era di venire qui in silenzio per consolare le famiglie e stare con la comunità nel loro momento di dolore», ha detto Kennedy in un post su X, aggiungendo che era anche in Texas per supportare i funzionari sanitari «e per imparare come le nostre agenzie dell'Hhs possono collaborare meglio con loro per controllare l'epidemia di morbillo». Kennedy, un sostenitore anti-Vaccino che ha affrontato critiche per la risposta della sua agenzia all'epidemia, ha tuttavia scritto alla fine del suo post che «il modo più efficace per prevenire la diffusione del morbillo è il Vaccino Mpr», riferendosi al Vaccino contro morbillo-parotite-rosolia. Iltempo.it - Altro bimbo ucciso dal morbillo negli Usa. Retromarcia di Kennedy: “Vaccino unica soluzione” Leggi su Iltempo.it Il segretario della Salute e dei Servizi Umani (Hhs) degli Stati Uniti, il no vax Robert F.Jr., è andato nel West Texas per dare il suo sostegno alla famiglia della seconda piccola vittima dell'epidemia di. La vittima, che non era vaccinata, è deceduta nelle scorse ore in un ospedale locale, dove stava ricevendo cure per il, segnando il secondo decesso di un minore nello Stato del Texas collegato all'epidemia. «La mia intenzione era di venire qui in silenzio per consolare le famiglie e stare con la comunità nel loro momento di dolore», ha dettoin un post su X, aggiungendo che era anche in Texas per supportare i funzionari sanitari «e per imparare come le nostre agenzie dell'Hhs possono collaborare meglio con loro per controllare l'epidemia di»., un sostenitore anti-che ha affrontato critiche per la risposta della sua agenzia all'epidemia, ha tuttavia scritto alla fine del suo post che «il modo più efficace per prevenire la diffusione delè ilMpr», riferendosi alcontro-parotite-rosolia.

Usa, secondo bambino non vaccinato morto in Texas per il morbillo. Un altro morto per morbillo negli Stati Uniti: era un adulto non vaccinato del New Mexico. Bimbo morto di morbillo: il ritorno di un killer evitabile. Morbillo. Epidemia in Texas, morto un bimbo. Robert Kennedy jr: “Non è insolito. Abbiamo focolai ogni anno”. Un'epidemia di morbillo ha colpito il Texas: morto un bambino non vaccinato. Morbillo negli Usa, morto un bambino: non era vaccinato. Oltre 100 minori infettati: «La più grande epidemia degli ultimi 30 anni. Ne parlano su altre fonti

Seconda bambina morta di morbillo in Texas: aveva 8 anni e non era vaccinata - L’epidemia ha superato i 607 casi negli Usa, per il 97% non immunizzati. La prima vittima aveva 6 anni, si era ammalata a febbraio e faceva parte della ... (repubblica.it)

Texas, l’intervista shock ai genitori della bimba morta di morbillo: “Non vi vaccinate” - Il messaggio rilasciato al controverso media fondato dall’attuale capo del dipartimento della Salute, Robert Kennedy Jr., arriva dopo che una epidemia nella ... (repubblica.it)

Bimba di 6 anni morta di morbillo in Texas, l'appello dei genitori mennoniti: "Non vaccinatevi, non è grave come dicono i media" - 'Non vaccinatevi contro il morbillo, non è così male come vogliono far credere i media', è l'appello dei genitori della bambina morta per morbillo a Seminole, Texas, lo scorso 26 febbraio. La coppia, ... (informazione.it)