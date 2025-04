Almond milk hair | i nuovi capelli biondi di Lindsay Lohan sono dolcissimi

Lindsay Lohan ha lasciato tutti a bocca aperta: l'attrice 38enne è apparsa radiosa, confermando di essersi lasciata alle spalle il periodo turbolento caratterizzato da eccesso di alcol e droga. E ha impiegato molto poco a diventare nuovamente una trendsetter, tanto da avere lasciato una nuova tonalità di capelli: il biondo latte di mandorla, o Almond milk hair.Cosa sono gli Almond milk hairA creare agli Almond milk hair è stato l'hairstylist Dimitris Giannetos. Lohan per lunghi anni ha sfoggiato una chioma di capelli rossi, suo colore naturale, oscillando poi tra castano scuro e biondo fragola. Di recente invece è stata avvistata con questo biondo delicato che ricorda il latte di mandorla, appunto, dalle tonalità fredde.

