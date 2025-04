.com - Allievi / Titolo regionale, finale a tre dal 27 aprile

Girone all’italiana tra Vigor Senigallia (A), Tolentino (B) e Atletico Ascoli (C). Mercoledì raduno della rappresentativa ad AguglianoVALLESINA, 72025 – Conclusa la fase di qualificazione saranno Vigor Senigallia (girone A), Tolentino (B) e Atletico Ascoli (C) a contendersi ildi campionedella CategoriaUnder 17.Il programma prevede per il 27il primo confronto tra Tolentino ed Atletico Ascoli. Il 4 maggio la Vigor Senigallia incontrerà la perdente del primo play off mentre l’11 maggio la vincente. Nel frattempo continua la fase di preparazione della rappresentativaUnder 17 Marche in vista del torneo delle Regioni che si disputerà in Sicilia. La convocazione è per mecoledì 9ad Agugliano e di seguito i convocati.Ancona Floridi David, Muratori Tommaso, Corridonia Diamanti Tommaso, Civitanovese Damiani Nicholas Vigor Senigallia Langella Nicola, Grottammare Imbrescia Elia Moie Vallesina Lorenzetti Giosuè, Portorecanati Mucciacciaro Daniel, Recanatese Mezzelani Leonardo, Romitelli Leonardo, Talozzi Giorgio Sambenedettese Natalini Leonardo, Sassoferrato Genga Bettini Nicolò, Tolentino Arbusti Riccardo, Chiavellini Lorenzo, Massini Nicolò, Trecastelli Traore Alassane, Fermignanese Geusa Alessandro, Villa San Martino Filippini Riccardo, P.