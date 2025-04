Lanazione.it - All’I.C. Cesalpino la legalità è l’unica risposta per dare senso al futuro

Arezzo, 7 aprile 2025 – Mercoledì 2 aprile 2025 è stata una giornata davvero speciale per gli alunni delle classi 3C, 3G e 3H dell’I.C.di Arezzo. La possibilità di confrontarsi con il prof. Marco Pappalardo, autore del libro dal titolo Non chiamatelo ragazzino pubblicato da edizioni Paoline, bellissimo libro che i giovani studenti hanno avuto modo di leggere in classe e a casa durante il primo quadrimestre. Attraverso il testo i ragazzi dellahanno ripercorso la storia del giudice Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” appunto, e della sua grande passione per la, ildella giustizia e la sua grande fede. L’impegno, i sogni, il coraggio, la fede e lo stile di vita scelto fanno di Rosario Livatino tutt’altro che un giudice ragazzino, come è stato soprannominato.