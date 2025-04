Allenamento Inter Bastoni regolarmente presente alla rifinitura pre Bayern | Dimarco a parte ma non preoccupa! Le ultime da Appiano

Allenamento Inter, Bastoni regolarmente presente alla rifinitura: Dimarco a parte ma non preoccupa! Le ultimissime da Appiano GentileMattinata d’Allenamento in casa Inter, con la prima parte della rifinitura odierna aperta ai media in vista della super sfida di domani sera in Champions League contro il Bayern Monaco. Tutti i riflettori erano puntati su Alessandro Bastoni, il quale sta prendendo regolarmente parte alla seduta odierna. Come riferito da Sky Sport, l’assente di oggi è invece Federico Dimarco: l’esterno nerazzurro lavorerà a parte sia oggi che domani, ma la sua presenza per la gara dell’Allianz Arena non sembra essere in dubbio. Da capire, invece, se Inzaghi deciderà di farlo partire dall’inizio o dalla panchina. Questo il punto fatto da Matteo Barzaghi.Allenamento Inter – «Bastoni come avete visto è in gruppo, non c’è invece Federico Dimarco che fa un Allenamento personalizzato ma non è in dubbio la sua partenza per Monaco di Baviera. Internews24.com - Allenamento Inter, Bastoni regolarmente presente alla rifinitura pre Bayern: Dimarco a parte ma non preoccupa! Le ultime da Appiano Leggi su Internews24.com di Redazionema non! Le ultimissime daGentileMattinata d’in casa, con la primadellaodierna aperta ai media in vista della super sfida di domani sera in Champions League contro ilMonaco. Tutti i riflettori erano puntati su Alessandro, il quale sta prendendoseduta odierna. Come riferito da Sky Sport, l’assente di oggi è invece Federico: l’esterno nerazzurro lavorerà asia oggi che domani, ma la sua presenza per la gara dell’Allianz Arena non sembra essere in dubbio. Da capire, invece, se Inzaghi deciderà di farlo partire dall’inizio o dpanchina. Questo il punto fatto da Matteo Barzaghi.– «come avete visto è in gruppo, non c’è invece Federicoche fa unpersonalizzato ma non è in dubbio la suanza per Monaco di Baviera.

Infortunio Bastoni: le condizioni dopo l’allenamento ad Appiano Gentile. Qui Bayern Monaco - Kompany finalmente può sorridere: Kane e Goretzka regolarmente in gruppo. Lascia Appiano: le condizioni di Frattesi e triplo KO per Inzaghi | VIDEO CM.IT. Inter, da Acerbi e Dimarco a cosa filtra su Thuram: tutto sulla probabile formazione. Inter, problemi per Inzaghi: due giocatori saltano l’allenamento! Le ultime. Sky - Inter-Monza, prime indicazioni da Appiano: poco turnover, Correa possibile titolare al fianco di Thuram. Ne parlano su altre fonti

Infortunio Bastoni: le condizioni dopo l’allenamento ad Appiano Gentile - 7 Aprile 2025 - 10:03 Ottimismo in casa Inter in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni: per lui allenamento personalizzato, ma per scongiurare ogni rischio inutile. Francesco Pipitone Infortuni ... (msn.com)

Inter, sospiro di sollievo per Bastoni: solo un affaticamento muscolare - Ottimismo in casa Inter in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni: per lui allenamento personalizzato, ma per scongiurare ogni rischio inutile. (sportpaper.it)

Bastoni, c’è ottimismo per Monaco: solo affaticamento a Parma. Non è escluso che oggi… - L'Inter può tirare un sospiro di sollievo: l'acciacco rimediato da Bastoni a Parma può essere classificato come un 'semplice' affaticamento ... (fcinter1908.it)