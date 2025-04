Allegri svela tutto | ha fatto il nome della squadra

Allegri è rimasto alla finestra, osservando l’evoluzione del campionato senza mai affrettare il proprio ritorno in panchina. La prossima estate potrebbe segnare il suo rientro, in un contesto tattico e mediatico che ha visto molte panchine traballare. Le ipotesi sul tavolo non mancano. A Roma, Claudio Ranieri è stato chiamato per portare ordine e serenità in una stagione complicata (riuscendoci finora), ma l’accordo prevede un passaggio in dirigenza al termine del campionato. A Napoli, invece, il futuro di Antonio Conte è tutt’altro che certo, perché l’ambiente resta incandescente e l’intesa tra tecnico e presidente sembra sempre lontana e difficilmente riconciliabile. Leggi su Sportface.it La Serie A potrebbe presto riaccogliere uno dei suoi allenatori più carismatici e controversi. Dopo l’addio burrascoso alla Juventus, Massimilianoè rimasto alla finestra, osservando l’evoluzione del campionato senza mai affrettare il proprio ritorno in panchina. La prossima estate potrebbe segnare il suo rientro, in un contesto tattico e mediatico che ha visto molte panchine traballare. Le ipotesi sul tavolo non mancano. A Roma, Claudio Ranieri è stato chiamato per portare ordine e serenità in una stagione complicata (riuscendoci finora), ma l’accordo prevede un passaggio in dirigenza al termine del campionato. A Napoli, invece, il futuro di Antonio Conte è tutt’altro che certo, perché l’ambiente resta incandescente e l’intesa tra tecnico e presidente sembra sempre lontana e difficilmente riconciliabile.

