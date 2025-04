Secoloditalia.it - Alle radici del precariato tra storia sociale, stravolgimento etico e incertezza esistenziale: alle origini di un equivoco

Leggi su Secoloditalia.it

Più che uno scritto, poté una scritta, «Fuori la precarietà dnostre vite», letta, la città conta poco, sui muri di un’Università. Nella sintesi graffitara c’è il senso di un disagio diffuso, giovanile, ma non solo, che pare essere un dato permanente della società moderna. Di esso sono zeppe le cronache quotidiane, i mass-media, i social. Ha una sua intima cronicità, metabolizzata dalla dimensione di massa del fenomeno e da una stanchezza collettiva, che spesso arriva a forme radicali di estraniazione. Come il giapponese hikikomori, quello “stare in disparte” che appare più un rifiuto alla crescita personale che un’espressione di critica, un negare ogni futuro, nel segno di una precarietà cronica., da malesserea crisi endemica nella vulgataDi questa “malattia” percepire il datosignifica fermarsi al livello immediato, quello più evidente, clamoroso anche in termini statistici, di impatto sulla realtàe dunque di lettura immediata.