Allarme mina arriva l’Esercito

Tanta paura nella notte fra sabato e domenica, in una strada di campagna di Campegine, dove un cittadino aveva notato uno strano oggetto metallico sbucare dal terreno. "L'oggetto sembrava una mina, così i carabinieri hanno allertato la prefettura: l'area è stata isolata e la strada (via Stradone Re), in campagna, è stata chiusa in attesa dell'arrivo degli artificieri", spiega il sindaco di Campegine, Alessandro Spanò. Sul posto, ieri intorno alle 14, sono intervenuti gli artificieri del 2° reggimento genio pontieri di Piacenza. "Si trattava di un oggetto metalico, che assomigliava molto al fondo di un grosso proiettile di artiglieria pesante. La protezione civile ha sorvegliato tutta la notte l'area. Ma fortunatamente non si trattatava di una mina – prosegue il primo cittadino –. Ci terrei a ringraziare, di cuore, per la collaborazione i carabinieri, il Genio pontieri e la squadra di protezione civile di Campegine che ha presidiato l'area tutta la notte, finché sono arrivati gli artificieri".

