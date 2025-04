Quotidiano.net - Allarme attacchi cibernetici. Un’alleanza per difendersi

POLIZIA DI STATO e ARUBA hanno sottoscritto una convenzione per potenziare lo scambio di informazioni in materia di sicurezza, strutturare procedure di intervento condivise e, quindi, rendere più efficace la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. L’accordo è stato sottoscritto dal dirigente generale di Pubblica Sicurezza, Luigi Rinella, direttore centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica e da Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba. La cooperazione tra il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e la funzione di Cybersecurity di Aruba consentirà di migliorare la capacità di prevenire gli accessi illeciti e contrastare i tentativi di accesso, nonché l’identificazione dell’origine deglicontro infrastrutture critiche. L’attività in questione verrà svolta dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale, che, con una sala operativa in funzione 24 ore su 24, rappresenta il punto di contatto nazionale per la gestione degli eventi critici alle infrastrutture di rilievo nazionale, operanti in settori sensibili e di importanza strategica per il Paese.