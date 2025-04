Allarme aggressioni in ospedale | Serve un nuovo piano di vigilanza

ospedale San Giuseppe di Empoli: ancora aggressioni al personale sanitario, che spesso più che recarsi al lavoro la sera va incontro ad incubi. Ultimo di una serie di eventi che hanno indotto il consiglio dell’Unione dei Comuni ad approvare una mozione che intende porre un argine a questa deriva. Si sollecita la Regione Toscana ad attivarsi per dare, in maniera urgente, completa attuazione a tutti i provvedimenti e le misure di contrasto alle aggressioni ai sanitari. Difatti, le norme già ci sono ed alcune anche di qualche anno fa, sin dal 2018. Servono più misure di protezione e per questo viene interessato anche il Governo centrale: accordi tra strutture sanitarie e forze dell’ordine per incremento dei controlli, miglioramento dei sistemi di videosorveglianza. Lanazione.it - Allarme aggressioni in ospedale: “Serve un nuovo piano di vigilanza” Leggi su Lanazione.it Empoli, 7 aprile 2025 – L’ultimo episodio una settimana fa, al pronto soccorso dell’San Giuseppe di Empoli: ancoraal personale sanitario, che spesso più che recarsi al lavoro la sera va incontro ad incubi. Ultimo di una serie di eventi che hanno indotto il consiglio dell’Unione dei Comuni ad approvare una mozione che intende porre un argine a questa deriva. Si sollecita la Regione Toscana ad attivarsi per dare, in maniera urgente, completa attuazione a tutti i provvedimenti e le misure di contrasto alleai sanitari. Difatti, le norme già ci sono ed alcune anche di qualche anno fa, sin dal 2018. Servono più misure di protezione e per questo viene interessato anche il Governo centrale: accordi tra strutture sanitarie e forze dell’ordine per incremento dei controlli, miglioramento dei sistemi di videosorveglianza.

Allarme aggressioni in ospedale: “Serve un nuovo piano di vigilanza”. Allarme aggressioni in ospedale. Una psicologa in Pronto soccorso: "Con lei siamo tutti più sereni". Allarme negli ospedali lecchesi: boom di aggressioni al personale sanitario. Aggressioni in ospedale, bodycam a medici e infermieri. Con un braccialetto potranno dare l'allarme: le misure. A Milano è allarme aggressioni in ospedale, infermieri i più colpiti. I medici sono esasperati: «Basta aggressioni, serve l’Esercito». Ne parlano su altre fonti

Aggressioni al personale negli ospedali: "A Foligno e Terni serve più sorveglianza" - Il tema delle aggressioni a medici e infermieri negli ospedali resta particolarmente preoccupante, anche alla luce degli ultimi ... (msn.com)

Allarme aggressioni in ospedale. Una psicologa in Pronto soccorso: "Con lei siamo tutti più sereni" - Insulti, nervi che saltano e in alcuni casi le aggressioni diventano fisiche. In ospedale, soprattutto al ... Un campanello di allarme che squilla forte, ma che vede anche nuovi strumenti per ... (msn.com)

Sanità a Verona, è allarme: “Aggressioni in aumento, più tutele per il personale” - Sicurezza degli operatori sanitari a Verona: Cisl Fp che lancia un appello per misure più efficaci contro le aggressioni in ospedali e rsa ... (veronaoggi.it)