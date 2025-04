Avellinotoday.it - All'Anfiteatro Romano di Avella il musical inedito "Videogames"

Leggi su Avellinotoday.it

Domenica 13 aprile, l'di(AV) si trasformerà in un palcoscenico fuori dal comune per un evento che promette di incantare grandi e piccini. La Compagnia Citrea, in collaborazione conrte, presenta "- Giochi Olimpici", un'esperienza unica che mescola il.