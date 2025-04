Alla Juventus i riscatti di Conceicao Kolo Muani e Veiga sono in bilico | la strategia dei bianconeri

Juventus in questo momento starebbe valutando bene cosa fare con i giocatori in prestito da riscattare. Il futuro di Conceicao, Kolo Muani e Veiga è in bilico. Leggi su Fanpage.it Lain questo momento starebbe valutando bene cosa fare con i giocatori in prestito da riscattare. Il futuro diè in

Alla Juventus i riscatti di Conceicao, Kolo Muani e Veiga sono in bilico: la strategia dei bianconeri. Riscatti Juve: il punto su Veiga, Kolo Muani e Conceicao. ?? Juve, obblighi e riscatti per oltre 80 milioni. Kolo Muani e Conceiçao…. La Juve e i prestiti secchi: il piano di Giuntoli per tenersi Kolo Muani e Conceiçao. Riscatti Juve: da Kolo Muani a Conceicao, cosa filtra. Juventus: cambia il futuro di Conceicao. Ne parlano su altre fonti

Alla Juventus i riscatti di Conceicao, Kolo Muani e Veiga sono in bilico: la strategia dei bianconeri - La Juventus in questo momento starebbe valutando bene cosa fare con i giocatori in prestito da riscattare. Il futuro di Conceicao, Kolo Muani e Veiga è in bilico. (fanpage.it)

Juventus, ennesima rivoluzione: non saranno riscattati i tre super prestiti, la furia dei tifosi - La Juventus decide di non acquistare definitivamente Conceição, Kolo Muani e Renato Veiga, che torneranno ai rispettivi club. Nel mondo del calcio, le strategie di mercato delle grandi squadre sono sp ... (msn.com)

Juventus: Conceicao, Kolo Muani e Veiga verranno rispediti al mittente - Secondo il giornalista Mirko Nicolino i tre calciatori non verranno riscattati, le loro tre storie in bianconero sono però molto diverse ... (it.blastingnews.com)