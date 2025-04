Alla guida con droga addosso ferisce un carabiniere durante il controllo

Lecceprima.it - Alla guida con droga addosso, ferisce un carabiniere durante il controllo Leggi su Lecceprima.it VEGLIE – Trovato con una dose di cocaina e un paio di spinelli di marijuana, oppone resistenza ai carabinieri, finendo per provocare anche lesioni a uno di loro, e viene spedito in carcere. Nei guai, nella tarda serata di ieri, è finito Enrico Fiore, un commerciante 29enne di Veglie, già noto.

Alla guida con droga addosso, ferisce un carabiniere durante il controllo. Senigallia sfreccia con la moto e non si ferma all’alt: ferisce un poliziotto: preso dopo la fuga. Ne parlano su altre fonti

