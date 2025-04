Alimentazione sana spunti e ricette per portare le verdure in tavola | Orogel lancia un magazine

Orogel lancia anche un magazine. Il primo numero intitolato ‘Speciale Green’ vuole celebrare il colore verde in tutte le sue sfumature. All’interno una selezione di ricette in collaborazione con Anna Fracassi, per portare in tavola il meglio delle verdure, rispettando l’ambiente e contribuendo ad. Cesenatoday.it - Alimentazione sana, spunti e ricette per portare le verdure in tavola: Orogel lancia un magazine Leggi su Cesenatoday.it anche un. Il primo numero intitolato ‘Speciale Green’ vuole celebrare il colore verde in tutte le sue sfumature. All’interno una selezione diin collaborazione con Anna Fracassi, perinil meglio delle, rispettando l’ambiente e contribuendo ad.

Alimentazione sana, spunti e ricette per portare le verdure in tavola: Orogel lancia un magazine.

