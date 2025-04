Quotidiano.net - Algoritmi e cloud computing. Quando il lavoro è assicurato

Leggi su Quotidiano.net

CONOSCERE glied elaborare Big Data è come avere nel cassetto una polizza assicurativa contro la disoccupazione. Per i recruiter, infatti, padroneggiare competenze digitali avanzate vale più del possesso di una laurea. E quindi aumenta significativamente la probabilità di trovare, sia per ruoli manageriali sia tecnici, con effetti rispettivamente del +7,6% e del +6,7%. Lo certifica una ricerca condotta da Fondazione Bruno Kessler e Università di Trento su tre dei maggiori mercati deleuropei, ovvero Italia, Germania e Regno Unito. Non si tratta però di generiche competenze digitali, come l’uso aziendale dei sistemi operativi (Office o Windows), dei social network e di Internet, ma di abilità specifiche come la capacità di usare linguaggi di programmazione avanzata, l’utilizzo di software scientifico-statistici, la gestione di progetti, piattaforme die tecnologie di elaborazione dei Big Data, la conoscenza di, strutture dati e basi dei sistemi distribuiti.