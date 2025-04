Dilei.it - Alfonso Signorini non lascia il Grande Fratello e riceve un doppio regalo da Mediaset

Leggi su Dilei.it

è sinonimo die viceversa. Deve pensarla cosìche, nonostante le critiche e i bassi ascolti dell’ultima edizione del reality show, non ha alcuna intenzione di fare a meno del conduttore milanese. Nei giorni scorsi, dopo la vittoria di Jessica Morlacchi, si era parlato di una nuova conduttrice in arrivo al GF: c’era chi ha insinuato un ritorno di Ilary Blasi e chi invece l’arrivo di Simona Ventura. Ebbene, nulla di più falso.resta alè stato confermato alla guida delfino al 2027. Il conduttore del reality di Canale 5 ha la fiducia totale dei vertici. A farlo sapere è 361magazine, da tempo molto vicino al presentatore.“Malelingue spazzate via eche raddoppia la fiducia.