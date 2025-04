Laverita.info - Alex Liddi: «Io, il primo italiano nel baseball Usa»

Leggi su Laverita.info

Parla l’atleta che si è da poco ritirato: «Esordire in Major League era il mio sogno di bambino: risparmiavo soldi per volare in America. Non mi sento un pioniere, ma so di avere ispirato molti giovani. In Italia c’è tanto talento».