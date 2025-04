Ilrestodelcarlino.it - Alessio Atzeni a Milano per svelare i segreti della Mona Lisa

, artista, scrittore, di San Piero in Bagno, oggi a, al Grand Hopening Villa Da Vinci, terrà una conferenza su "Code". L’evento è organizzato in occasione dell’apertura del Salone del Mobile di. Il maestroè stato chiamato a parlare dell’opera di Leonardo in qualità di esperto sul grande artista fiorentino. Svelerà inascosti nella Gioconda, di fronte a un pubblico internazionale appassionato al dipinto più famoso al mondo: i codici e gli enigmi, dai decori dell’abito che formano una misteriosa sigla, alle allusioni simboliche celate, nel misterioso sfondo. "Nella– spiega– troviamo un messaggio universale che il grande genio ha voluto lasciare ai posteri come testamento sapienzialesua sconfinata conoscenza esoterica.