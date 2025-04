Alessandro Martorana chi è il compagno di Elena Barolo uno stilista molto importante

Elena Barolo e il compagno Alessandro Martorana vivono la loro liaison con particolare discrezione, evitando le vetrine mediatiche. Rare sono infatti le occasioni dove l'ex Velina si è pronunciata nel dettaglio e ricordiamo a tal proposito l'intervista a Verissimo di alcuni mesi fa dove sottolineò la bellezza del loro rapporto. "Procede tutto benissimo, siamo una bellissima coppia; ci vuole tanta fiducia, complicità, comprensione. Ormai ci guardiamo in viso e capiamo i nostri sentimenti e sensazioni. Ovviamente ci vuole anche tanta pazienza nel senso buono".Alessandro Martorana, uno degli stilisti più amati dai personaggi famosi. Classe 1974, nato a Torino ma di origini siciliane, Martorana ha realizzato tardi il sogno di lavorare nel mondo della moda, precisamente all'alba dei trent'anni, grazie ad un incontro casuale con Lapo Elkann.

