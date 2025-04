361magazine.com - Alessandro Borghese: la verità sul figlio che non sapeva di avere

Leggi su 361magazine.com

Il cuoco più amato d’Italia rivela lasulsconosciuto e racconta misterioso retroscena circa la sua vita privata. Dal padre “invisibile” al matrimonio inatteso, chef e conduttore di 4 Ristoranti, ha rotto il silenzio sul19enne che non ha mai incontrato. Dopo anni di speculazioni e gossip,ha finalmente deciso di raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista rilasciata a Il Giorno.Il misterioso, nato nel 2006, è stato una sorpresa per il cuoco, che ha appreso della paternità molto tempo dopo la sua nascita. “È stata una situazione molto delicata”, ha raccontato, che non ha avuto la possibilità di costruire un rapporto con il ragazzo. Nonostante ciò, ha sempre mantenuto il suo impegno economico e legale, supportando ilanche da lontano.