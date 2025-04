Ilgiorno.it - Alessandro Borghese: “Io, geloso delle mie figlie. Mi do i pizzicotti e taccio. Con Wilma 17 anni di colpo di fulmine. L’anello col teschio? Quello del nostro fidanzamento”

Milano – Turbolenza terrificante a bordo, l’aereo balla di brutto, passeggeri fuori controllo, urla e pianti.. Due posti liberi più avanti, lui dice a lei: “Spostiamoci”. Ma lei capisce: “Sposiamoci. E risponde emozionata: siiiii”. E com’è finita? “Beh, Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero”. Il lui in questione è, lo chef protagonista di “Quattro ristoranti”, il cuoco rock della tv che piace anche per la simpatia. Arriva nel suo ristorante di Milano “Ab - Il lusso della semplicità”, dove è stata inaugurata la mostra fotografica “Emozioni scomposte” di Luca Rossato. Si fa largo fra gli invitati al vernissage, saluta tutti con calore: quasi 1 metro e 90, uniforme da chef, capelli raccolti da un elastico in uno chignon. Da dove arriva? “Vengo da Roma, poi andrò a Venezia nell’altro mio ristorante, la settimana scorsa ero nelle Marche per la trasmissione “Quattro ristoranti”.