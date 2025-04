Alessandro Borghese il figlio mai conosciuto e il matrimonio | Mia moglie in sei mesi

Alessandro Borghese, popolarissimo chef tv nonché figlio di Barbara Bouchet e Luigi Borghese, è tornato a parlare del figlio che non ha mai conosciuto ma di cui si prende regolarmente cura dal punto di vista economico. E poi il grande amore per la moglie Wilma Oliviero: un colpo di fulmine che ha portato ad una lunga relazione, culminata dalla nascita di due bambine.Alessandro Borghese ha un figlio che non ha mai conosciutoAlessandro Borghese è tornato a parlare del figlio 19enne che finora non ha mai conosciuto e di cui non ha mai fatto il nome. “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita”, ha svelato a Il Giorno. Il conduttore di 4 Ristoranti ha avuto il ragazzo nel 2006.In passato aveva dichiarato: “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Dilei.it - Alessandro Borghese, il figlio mai conosciuto e il matrimonio: “Mia moglie in sei mesi” Leggi su Dilei.it , popolarissimo chef tv nonchédi Barbara Bouchet e Luigi, è tornato a parlare delche non ha maima di cui si prende regolarmente cura dal punto di vista economico. E poi il grande amore per laWilma Oliviero: un colpo di fulmine che ha portato ad una lunga relazione, culminata dalla nascita di due bambine.ha unche non ha maiè tornato a parlare del19enne che finora non ha maie di cui non ha mai fatto il nome. “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita”, ha svelato a Il Giorno. Il conduttore di 4 Ristoranti ha avuto il ragazzo nel 2006.In passato aveva dichiarato: “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale.

Alessandro Borghese: "Ho un figlio di 19 anni che non ho mai conosciuto. Ero sull'Achille Lauro quando affondò". Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni. Mai visto, ma lo mantengo”. Alessandro Borghese: 'Ho un figlio di 19 anni che non ho mai visto. Milano è l'unico luogo dove sono preciso e puntuale'. Borghese: «Prima di mia moglie solo storielle, lei l'ho sposata in 6 mesi. Ho un figlio di 19 anni che non ho. Wilma Oliviero e Alessandro Borghese, storia di un’intervista sbocciata in matrimonio. Alessandro Borghese: «Mantengo un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato. Mia moglie? L'ho sposata in 6 m. Ne parlano su altre fonti

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni. Mai visto, ma lo mantengo” - L'amore per sua moglie, la famiglia e anche il figlio, riconosciuto ma mai visto. Alessandro Borghese si è raccontato a tuttotondo. (msn.com)

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni, l’ho riconosciuto ma non l’ho mai incontrato. Sono gelosissimo delle mie figlie” - E sulla moglie Wilma Oliviero: “Le dissi ‘Spostiamoci’, lei capì ‘sposiamoci’ e disse di sì. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero”. Alessandro Borghese si è raccontato in un'intervista, sbot ... (fanpage.it)

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato, però lo mantengo” - Cuoco e personaggio televisivo, Alessandro Borghese si racconta in un’intervista a Il Giorno in cui rivela anche di avere un figlio che non ha mai incontrato. Nato a San Francisco, ha vissuto in diver ... (tpi.it)