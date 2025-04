Alessandro Borghese | Ho un figlio di 19 anni che non ho mai visto Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita

anni, racconta l’amore per la moglie Wilma e per le due figlie, di cui ammette di essere gelosissimo Vanityfair.it - Alessandro Borghese: «Ho un figlio di 19 anni che non ho mai visto. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita» Leggi su Vanityfair.it Il cuoco rock della tv italiana, 48, racconta l’amore per la moglie Wilma e per le due figlie, di cui ammette digelosissimo

Alessandro Borghese: «Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato, però lo mantengo. Mia moglie? L'ho sp. Alessandro Borghese: “Ho un figlio maschio che non ho mai incontrato. Con Wilma 17 anni di colpo di fulmine. L’anello col teschio? Quello del nostro fidanzamento”. Alessandro Borghese: "Ho un figlio di 19 anni che non ho mai visto. Milano è l'unico luogo dove sono preciso e puntuale". Alessandro Borghese: "Ho un figlio di 19 anni che non mai visto, ci sono dinamiche particolari". "Ho un figlio che non ho mai incontrato, e mia moglie...", le rivelazioni di Alessandro Borghese. Alessandro Borghese: "Ho un figlio di 19 anni, l'ho riconosciuto ma non l'ho mai incontrato. Sono gelosissimo delle mie figlie". Ne parlano su altre fonti

Alessandro Borghese: «Ho un figlio di 19 anni che non ho mai visto. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita» - Il cuoco rock della tv italiana, 48 anni, racconta l’amore per la moglie Wilma e per le due figlie, di cui ammette di essere gelosissimo ... (vanityfair.it)

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato, però lo mantengo” - Cuoco e personaggio televisivo, Alessandro Borghese si racconta in un’intervista a Il Giorno in cui rivela anche di avere un figlio che non ha mai incontrato. Nato a San Francisco, ha vissuto in diver ... (tpi.it)

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni, l’ho riconosciuto ma non l’ho mai incontrato. Sono gelosissimo delle mie figlie” - E sulla moglie Wilma Oliviero: “Le dissi ‘Spostiamoci’, lei capì ‘sposiamoci’ e disse di sì. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero”. Alessandro Borghese si è raccontato in un'intervista, sbot ... (fanpage.it)