Alessandro Borghese | Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato però lo mantengo

Alessandro Borghese si racconta in un’intervista a Il Giorno in cui rivela anche di avere un figlio che non ha mai incontrato. Nato a San Francisco, ha vissuto in diverse città di tutto il mondo prima di trasferirsi a Milano “per amore di Wilma”. “Sono romanissimo sotto tanti punti di vista ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale” racconta lo chef. Borghese ha lavorato in diversi ristoranti ma sono state le navi da crociera a dare una svolta alla sua carriera: “È stata la mia università galleggiante gastronomica. Ho viaggiato per il mondo, ho conosciuto tante persone: tre anni a bordo, sono maturato e mi sono anche divertito”.Il cuoco, poi, racconta come ha conosciuto la moglie Wilma Oliverio, con cui è sposato da ben 17 anni: “Ero a Milano per un’intervista. Tpi.it - Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato, però lo mantengo” Leggi su Tpi.it Cuoco e personaggio televisivo,si racconta in un’intervista a Il Giorno in cui rivela anche di avere unche non ha mai. Nato a San Francisco, ha vissuto in diverse città di tutto il mondo prima di trasferirsi a Milano “per amore di Wilma”. “Sono romanissimo sotto tanti punti di vista ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale” racconta lo chef.ha lavorato in diversi ristoranti ma sono state le navi da crociera a dare una svolta alla sua carriera: “È stata la mia università galleggiante gastronomica. Ho viaggiato per il mondo, ho conosciuto tante persone: trea bordo, sono maturato e mi sono anche divertito”.Il cuoco, poi, racconta come ha conosciuto la moglie Wilma Oliverio, con cui è sposato da ben 17: “Ero a Milano per un’intervista.

Alessandro Borghese: «Ho un figlio di 19 anni che non ho mai visto. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita» - Il cuoco rock della tv italiana, 48 anni, racconta l’amore per la moglie Wilma e per le due figlie, di cui ammette di essere gelosissimo ... (vanityfair.it)

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni che non ho mai incontrato, però lo mantengo” - Cuoco e personaggio televisivo, Alessandro Borghese si racconta in un’intervista a Il Giorno in cui rivela anche di avere un figlio che non ha mai incontrato. Nato a San Francisco, ha vissuto in diver ... (tpi.it)

Alessandro Borghese: “Ho un figlio di 19 anni, l’ho riconosciuto ma non l’ho mai incontrato. Sono gelosissimo delle mie figlie” - E sulla moglie Wilma Oliviero: “Le dissi ‘Spostiamoci’, lei capì ‘sposiamoci’ e disse di sì. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero”. Alessandro Borghese si è raccontato in un'intervista, sbot ... (fanpage.it)